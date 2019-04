Quadriga: protection prolongée

Halifax — Un juge de la Nouvelle-Écosse a temporairement prolongé jusqu’au 28 juin la protection de QuadrigaCX contre ses créanciers alors que la plateforme poursuit sa transition vers la faillite. QuadrigaCX, qui comptait parmi les plus importantes plateformes de transactions de cryptomonnaie au Canada, a mis fin à ses activités en janvier, après que son seul dirigeant, Gerald Cotten, âgé de 30 ans, est décédé subitement lors d’un voyage en Inde. Des documents du tribunal ont révélé qu’il était le seul employé de QuadrigaCX à connaître les codes d’accès cryptés nécessaires pour mettre la main sur les 190 millions en cryptomonnaies bloqués dans des portefeuilles numériques hors ligne. Peu de ces actifs numériques ont été récupérés. La société doit plus de 260 millions en numéraire et en cryptomonnaies à environ 115 000 de ses utilisateurs.