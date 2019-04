Vote de confiance pour Stornoway

Le ministre québécois de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, veut continuer à voir des changements au sein de Stornoway, l’exploitant du projet diamantifère Renard, à la baie James, mais il n’ira pas jusqu’à exiger un grand ménage au sein de la direction de cette entreprise en difficulté. La minière a notamment reçu des investissements d’un demi-milliard de dollars de Québec — son plus important actionnaire —, ainsi que de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Afin de limiter ses coûts, Stornoway, qui éprouve d’importantes difficultés au chapitre de ses liquidités, a cessé la semaine dernière d’exploiter un gisement à ciel ouvert tout en continuant l’exploitation de gisements souterrains. Désireux de voir la minière poser des gestes de redressement, M. Fitzgibbon y est allé d’un vote de confiance, jeudi, à l’endroit du président et chef de la direction, Patrick Godin.