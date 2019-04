Canopy se positionne aux États-Unis

Photo: Kseniya Ragozina Getty Images

Smith Falls — Canopy Growth a conclu une entente en vue d’acquérir la société américaine Acreage Holdings dans le cadre d’une transaction évaluée à 3,4 milliards $US advenant la légalisation du cannabis par les autorités fédérales aux États-Unis. Cette transaction doit assurer au producteur ontarien une stratégie visant à percer le marché américain dès que le gouvernement fédéral aura donné son feu vert au sud de la frontière. Acreage détient des licences d’exploitation et a conclu des contrats avec des détenteurs de licences dans 20 États. Les actionnaires d’Acreage vont recevoir un paiement immédiat d’environ 2,55 $US par action de vote subalterne ou 300 millions. Lorsque le cannabis sera légal au fédéral, Canopy offrira 0,5818 action supplémentaire pour chaque action à droit de vote subalterne d’Acreage.