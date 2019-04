L’inflation a augmenté en mars au Canada

Ottawa — L’inflation annuelle du Canada a augmenté le mois dernier, alors que les prix des légumes frais, le coût de l’intérêt hypothécaire et ceux de l’assurance automobile ont grimpé. L’indice des prix à la consommation, dévoilé par Statistique Canada, a augmenté de 1,9 % d’une année à l’autre en mars, comparativement à 1,5 % en février et 1,4 % en janvier. La moyenne des relevés de l’inflation fondamentale, qui exclut les produits plus volatils tels que l’essence, a augmenté de 2 % en mars, contre 1,9 % en février.