La Fed s’attend à une croissance modérée

Washington — La Réserve fédérale des États-Unis a indiqué mercredi que l’économie progressait à une cadence modérée en mars et au début avril, malgré les incertitudes causées par les tensions commerciales et d’importantes inondations dans le Midwest. Dans son dernier rapport sur les conditions économiques dans le pays, la banque centrale a indiqué que certains districts avaient signalé une légère amélioration après le ralentissement de cet hiver. Toutefois, des faiblesses ont persisté, notamment en ce qui concerne les dépenses de consommation, qui représentent les deux tiers de l’activité économique. Le rapport indique que les tarifs imposés sur les importations, la hausse des coûts d’expédition et les augmentations de salaire avaient tous contribué à une certaine augmentation du coût des intrants.