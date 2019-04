La balance commerciale des États-Unis se rééquilibre

Washington — Le déficit commercial des États-Unis s’est de nouveau réduit en février, retombant à son plus bas niveau en huit mois grâce à une baisse du déficit avec la Chine et l’Union européenne, ainsi qu’un rebond des exportations du secteur aéronautique. Le déficit des biens et services s’est établi à 49,4 milliards (-3,4 %) avec des exportations en hausse de 1,1 % et des importations en hausse de 0,2 %, selon les données du ministère du Commerce publiées mercredi, qui sont corrigées en fonction des variations saisonnières. Washington note que le déficit des biens avec Pékin s’est réduit de 9,3 %, à 30,1 milliards. Le déficit des biens avec l’Union européenne a également nettement diminué (-5,3 %), à 12,4 milliards.