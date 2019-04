Chine: la croissance se maintient au premier trimestre de l’année

Photo: Agence France-Presse

Pékin — La croissance chinoise fait de la résistance : déjouant les prévisions, elle s’est stabilisée à 6,4 % sur un an au premier trimestre, en dépit d’une demande mondiale en baisse et de la guerre commerciale avec Washington. Le chiffre a été annoncé mercredi par le Bureau national des statistiques. En 2018, la croissance chinoise avait connu un fort ralentissement chaque trimestre (6,8 %, 6,7 %, 6,5 %, 6,4 %), mais au premier trimestre 2019, le PIB s’est accroché. Pour soutenir l’économie réelle, le gouvernement chinois s’est engagé en mars à baisser de près de 2000 milliards de yuans (400 milliards $CAN) la pression fiscale et sociale sur les entreprises. Pékin joue également les équilibristes, en essayant de soutenir les entreprises ayant besoin de crédit, mais sans trop gonfler leur endettement (lequel s’élève déjà à 155 % du PIB, selon l’OCDE).