SNC au sein d’un contrat de plus de 1 milliard

Comprehensive Decommissioning International (CDI), une coentreprise de SNC-Lavalin et Holtec International, a accepté d’établir un accord d’entrepreneur général pour un nouveau contrat de mise hors service d’une centrale nucléaire américaine. Ce contrat pluriannuel devrait dépasser 1 milliard de dollars canadiens. Entergy Corp. a accepté de vendre les filiales qui détiennent les réacteurs 1, 2 et 3 d’Indian Point, situés dans l’État de New York, à une filiale de Holtec International aux fins de mise hors service. CDI deviendrait ainsi responsable de la mise hors service de ces trois réacteurs.