Canopy vise le milliard

Photo: Tijana Martin La Presse canadienne

Toronto — Le cochef de la direction de Canopy Growth s’attend à un « trimestre de croissance » et prédit que le producteur de cannabis générera des revenus de 1 milliard de dollars au cours de son nouvel exercice financier. Selon Bruce Linton, le producteur autorisé établi à Smiths Falls, en Ontario, a accéléré la cadence de ses processus d’emballage et d’expédition et prévoit une accélération de la croissance des ventes d’ici le dernier trimestre de l’année, grâce à l’ouverture de nouveaux magasins et à l’arrivée sur le marché des produits comestibles. Il ne prévoit toutefois pas d’atteindre la rentabilité pour le moment, puisque Canopy investit dans des essais cliniques et d’autres initiatives pour se « créer un long avenir ».