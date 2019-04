Résultats mitigés pour Bank of America

Comme ses concurrentes aux États-Unis Bank of America a eu du mal à faire progresser son produit net bancaire et a souffert d’une chute de 17 % des revenus tirés de ses activités d’échanges du fait d’une moindre volatilité sur les marchés financiers. Son produit net bancaire s’est légèrement contracté, à 23 milliards, au premier trimestre, contre 23,1 milliards un an plus tôt. Hors exceptionnels, la Banque a réalisé un bénéfice de 71 ¢US par action, ajoute l’agence Reuters. Globalement, son bénéfice dépend fortement de l’évolution des taux d’intérêt car elle dispose d’un important volume de dépôts, en hausse de près de 5 %, à environ 1400 milliards de dollars, et qu’elle est fortement exposée au marché immobilier. Le revenu net d’intérêts de la banque a grimpé de 5 %, à 12,4 milliards.