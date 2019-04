Aurora achète le reste de Hempco

Edmonton — Aurora Cannabis envisage d’acquérir la participation de 48 % qu’elle ne détient pas déjà dans Hempco Food and Fibre. En vertu d’un accord amical entre les deux sociétés, Aurora, établie à Edmonton, versera l’équivalent de 1,04 $ par action d’Hempco, payable en actions d’Aurora. Hempco fabrique des aliments à base de chanvre et des suppléments nutritionnels pour les humains et les animaux. Elle fournit à Aurora une source de chanvre à faible coût et à volume élevé pour l’extraction de CBD (cannabidiol), une substance aux propriétés thérapeutiques également présente dans le cannabis.