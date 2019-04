Goldman Sachs recule

Goldman Sachs a fait état lundi d’une baisse de ses revenus dans la quasi-totalité de ses grandes activités au premier trimestre. Le bénéfice de la banque américaine a chuté de 20 % sur les trois premiers mois de l’année à 2,2 milliards, avec des reculs dans le courtage, les activités liées au marché primaire, la gestion d’actifs et le crédit. L’un des rares éléments positifs a été le bond de 51 % des revenus de l’activité de conseil financier en raison d’un plus gros volume d’opérations traitées, peut-on lire dans un texte de l’agence Reuters. Cinquième banque américaine selon l’actif, Goldman Sachs a entrepris depuis 2017 de réduire sa dépendance aux activités volatiles comme le trading et de développer son activité auprès des particuliers.