Citigroup hausse son bénéfice

Citigroup a publié lundi un bénéfice en hausse de 2 % au premier trimestre, gonflé par les revenus tirés de la banque d’investissement et la progression de la marge nette d’intérêts. Le bénéfice net a atteint 4,71 milliards sur les trois premiers mois de 2019, soit 1,87 $US par action, contre 4,62 milliards (1,68 $US) un an plus tôt. Le produit net bancaire a en revanche baissé de 2 % à 18,58 milliards. Troisième banque américaine par l’actif, Citi met l’accent sur le développement de son offre numérique pour tenter de gagner des clients particuliers sur son marché intérieur malgré la faiblesse de son réseau d’agences aux États-Unis, peut-on lire dans le texte de l’agence Reuters.