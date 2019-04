Aphria affiche une perte

Photo: Sean Kilpatrick La Presse canadienne

Leamington — Aphria a affiché lundi une perte nette de 108,2 millions pour son troisième trimestre, le producteur de cannabis ayant enregistré une charge non récurrente liée à ses activités en Amérique latine, qui ont été ciblées par les critiques d’une firme de vendeurs à découvert. La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a demandé à Aphria d’effectuer un test de dépréciation sur ces actifs et la société a déterminé qu’elle devrait inscrire une charge de dépréciation hors trésorerie de 50 millions. La perte par action du trimestre clos le 28 février a atteint 43 ¢, ce qui se compare à un profit de 12,9 millions, ou 8 ¢ par action, pour la même période un an plus tôt. Les revenus nets du plus récent trimestre ont grimpé à 73,6 millions contre 10,3 millions.