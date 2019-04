Annulations de vols sur Boeing 737

Un mois après l’immobilisation de la flotte de 737 MAX, Boeing est confronté à une cascade d’annulations de vols par des compagnies aériennes américaines.

American Airlines et Southwest sont désormais persuadées que l’immobilisation de cet avion mis en service en mai 2017 va perturber leurs plans de vol durant l’été, une importante période de grands déplacements en termes de rentabilité.

La première va annuler tous les vols de 737 MAX jusqu’au 19 août, tandis que la seconde — qui dispose de la flotte la plus importante au monde de ce modèle avec 34 exemplaires — va supprimer les siens jusqu’au 5 août.

United Airlines, qui exploite des 737 MAX 9, a pour sa part indiqué avoir eu recours jusqu’ici à des « solutions iconoclastes » pour éviter d’annuler beaucoup de vols, mais ne pas avoir de choix pour l’été.

« Personne ne sait quand la FAA [le régulateur aérien américain] va examiner [le MAX modifié], donc nous avons décidé d’annuler des vols MAX de notre programme jusqu’à début juillet », a écrit un porte-parole par courriel.

Au total, c’est en moyenne plus de 275 vols par jour qui vont être annulés, ce qui devrait avoir un impact sur les revenus et la rentabilité de ces compagnies et pourrait les inciter à augmenter le prix des billets, même si pour American cela ne représente que 1,5 % des vols quotidiens et 4 % pour Southwest.

Toute la flotte mondiale de 737 MAX est interdite de vol depuis mi-mars en raison de deux accidents à quelques mois d’intervalle. Le système antidécrochage MCAS a été mis en cause dans les deux cas.

« Qu’est-ce que j’y connais en marketing, peut-être rien (mais je suis parvenu à devenir président !), mais si j’étais Boeing, je RÉPARERAIS le Boeing 737 MAX, j’ajouterais de nouvelles super-caractéristiques et je donnerais une NOUVELLE IMAGE à l’avion avec un nouveau nom », a tweeté M. Trump tôt lundi matin.

« Trump ne sait pas de quoi il parle. Boeing ne va pas rebaptiser le 737 MAX », tranche Scott Hamilton, expert au cabinet Leeham, faisant remarquer que plus de 4600 exemplaires de cet avion, locomotive des ventes de Boeing, avaient déjà été commandés et que les annulations de vols annoncées n’auraient pas un impact « important » sur les bénéfices. C’est aussi l’avis de Richard Aboulafia, expert chez Teal Group, qui fait valoir qu’il est « prudent d’ignorer toute déclaration du président Trump sur l’aviation ».

De nombreux experts tablent pour la plupart sur une autorisation de vol du 737 MAX modifié vers fin août.