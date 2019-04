Bénéfice en hausse pour JPMorgan

Photo: Scott Olson Getty Images Agence France-Presse

New York — La banque américaine JPMorgan Chase a affiché vendredi un bénéfice en hausse de 5 % pour son premier trimestre, soutenu essentiellement par des taux d’intérêt plus élevés, qui ont permis aux banques comme elle de demander davantage pour les prêts. Cette hausse des taux d’intérêt a fait contrepoids à une baisse des revenus de courtage. La plus grande banque des États-Unis au chapitre de l’actif a indiqué avoir engrangé un profit de 9,18 milliards $US, soit 2,65 $US par action, par rapport à 8,71 milliards, ou 2,37 $US par action, à la même période l’an dernier. Les revenus nets d’intérêt de JPMorgan ont avancé de 8 % par rapport à l’an dernier, tandis que les autres revenus sont restés relativement stables, en hausse de 1 %.