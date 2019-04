Maine: Hydro franchit une autre étape

Hydro-Québec et son partenaire américain Central Maine Power ont franchi un pas de plus au Maine dans le cadre de leur projet de ligne de transport d’hydroélectricité visant à approvisionner le Massachusetts. Lors d’un vote unanime, les trois commissaires de la commission des services publics du Maine ont donné leur feu vert au New England Clean Energy Connect (NECEC), a indiqué jeudi la société d’État. Elle mise sur le NECEC, dont la mise en service est prévue en 2022, pour acheminer 9,45 térawattheures d’hydroélectricité par année pendant 20 ans au Massachusetts dans le cadre d’un contrat dont les revenus sont estimés à environ 10 milliards $US. Plusieurs étapes restent toutefois à franchir, notamment auprès du département de la protection environnementale du Maine.