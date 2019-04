MTY avale un franchiseur de pizzerias

Groupe MTY a conclu une entente visant à acquérir le franchiseur et exploitant de pizzerias Papa Murphy’s Holdings dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 253,2 millions incluant la dette. En vertu de l’accord annoncé jeudi, l’entreprise québécoise spécialisée dans la restauration rapide allongera 6,45 $US pour chaque action de Papa Murphy’s, ce qui constitue une prime de 32 % par rapport au cours de clôture de mercredi. Papa Murphy’s se présente comme la cinquième chaîne de pizza en importance aux États-Unis. À la fin de 2018, cette compagnie fondée en 1981 comptait 1331 établissements franchisés et 106 restaurants corporatifs répartis dans 37 États américains, au Canada ainsi qu’aux Émirats arabes unis.