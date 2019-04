Postmedia affiche une perte

Photo: Darryl Dyck La Presse canadienne

Toronto — Postmedia Network Canada a affiché une perte de près de 5,1 millions de dollars au deuxième trimestre, ses revenus ayant chuté de 7,5 % par rapport à l’an dernier en raison de changements dans les modèles de publicité et de diffusion. Le propriétaire du National Post et d’autres journaux a fait état d’un chiffre d’affaires total de 145,7 millions pour le trimestre clos le 28 février, dont 28,2 millions provenant de ses activités numériques. Les revenus tirés des publicités imprimées et des tirages se sont élevés à 110,8 millions. Un an plus tôt, les revenus totaux de Postmedia avaient diminué de 10,8 % pour atteindre 157,6 millions, dont 26,4 millions attribuables aux activités numériques et 123,7 millions provenant de la publicité imprimée et des tirages. La perte du deuxième trimestre de l’exercice en cours s’est élevée à 5 ¢ par action, contre une perte de 1,3 million, ou 1 ¢ par action, un an plus tôt.