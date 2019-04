Le Canada obtient 3,5 milliards pour la bande 600 MHz

Ottawa — Le gouvernement canadien a récolté un total de 3,47 milliards par l’entremise d’enchères du spectre de la bande de 600 mégahertz, réalisées du 12 mars au 4 avril auprès des fournisseurs de services sans fil. Au total, 12 entreprises ont participé à ces enchères, et 104 des 112 licences ont été acquises par 9 d’entre elles, a précisé mercredi le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique. Les bandes de basses fréquences, comme la bande de 600 MHz, se propagent sur de longues distances et traversent plus facilement les bâtiments, ce qui les rend idéales pour les services sans fil de prochaine génération, tant en ville que dans les milieux ruraux.