PKP n’est pas le mieux payé chez Québecor

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Depuis qu’il a repris les commandes de Québecor en 2017, Pierre Karl Péladeau n’est toujours pas le dirigeant le mieux rémunéré du conglomérat, et ce, en dépit d’un bond de 11 % de sa paye totale l’an dernier. Le président et chef de la direction de l’entreprise a vu son salaire global s’établir à 2,57 millions l’an dernier, soit un salaire de base de 1,3 million, une prime annuelle de 1,23 million et un régime de retraite dont la valeur est estimée à 43 200 $. C’est Manon Brouillette, qui a dirigé Vidéotron jusqu’au 31 décembre, qui a été la mieux rémunérée en 2018, grâce à une paye totale de 2,93 millions. En ce qui a trait aux cinq principaux dirigeants de la société de télécommunications, leurs émoluments ont totalisé 9,83 millions l’an dernier, ce qui marque un recul par rapport à 13,7 millions en 2017.