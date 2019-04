La Caisse de dépôt s’associe à CREO

La Caisse de dépôt a annoncé un partenariat avec CREO Family Office Syndicate, un réseau sans but lucratif composé de bureaux de gestion du patrimoine dont le siège social se trouve à New York. Ce partenariat vise à « diriger davantage de capital dans les investissements liés aux changements climatiques en créant de nouvelles occasions d’affaires, en permettant un partage d’expertise et en exerçant un leadership renforcé au sein de l’industrie », pouvait-on lire dans un communiqué publié mercredi. Le CREO (Clean, Renewable and Environmental Opportunities) « permet aux plus grands bureaux de gestion du patrimoine dans le monde d’échanger des connaissances, leur expertise et des occasions d’investissement durable pour faciliter la transition vers une économie propre et durable ».