Le Venezuela et l’Arabie saoudite plombent l’OPEP

Paris — La production de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a spectaculairement chuté de 534 000 barils par jour en mars, avec une très forte baisse en Arabie saoudite et au Venezuela, a indiqué le cartel mercredi dans son rapport mensuel. Le Venezuela, plongé dans le désordre politique et affecté par des pannes d’électricité à répétition, a pompé 289 000 barils par jour (b/j) de brut en moins le mois dernier, pour descendre à 732 000 b/j. La production de l’OPEP a aussi été limitée par la très forte baisse (324 000 b/j) enregistrée en Arabie saoudite. Le géant saoudien, chef de file du cartel, montre ainsi sa détermination à soutenir les cours du pétrole alors que l’OPEP et ses alliés, dont la Russie, sont engagés dans un accord de limitation volontaire de leur production, qui court jusqu’en juin.