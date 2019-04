Hausse des prix à la consommation aux États-Unis

Washington — Les prix à la consommation ont progressé de 0,4 % en mars aux États-Unis, une augmentation essentiellement attribuable à la hausse des prix de l’essence, de l’électricité et du logement. Selon le département du Travail, les prix à la consommation ont avancé de 1,9 % le mois dernier par rapport au même mois l’an dernier. Cela représente une accélération appréciable comparativement à l’inflation annuelle de 1,5 % observée en février. En excluant les prix, plus volatils, des catégories de l’énergie et des aliments, les prix à la consommation de base ont progressé de 0,1 % en mars, et de 2 % par rapport à l’an dernier.