La BCE joue la montre

Francfort — La Banque centrale européenne (BCE) a remis mercredi toutes ses décisions à plus tard, à quelques heures d’un sommet crucial sur le Brexit, sur fond de problèmes conjoncturels persistants. L’institut de Francfort n’a en effet infléchi « ni l’évolution de la politique monétaire » en maintenant ses taux à leur plancher historique au moins jusqu’en fin d’année « ni son évaluation de la situation économique ». Le président de l’institut, Mario Draghi, a dépeint une zone euro toujours en proie à de multiples « risques », allant des « incertitudes géopolitiques » à la « menace protectionniste », en passant par la « fragilité des marchés financiers ». La BCE a également remis à plus tard deux sujets plus techniques : les détails de son nouveau programme de prêts géants aux banques, et d’éventuelles mesures pour compenser les effets des taux négatifs sur les établissements financiers.