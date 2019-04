Les commandes de Boeing chutent

Les commandes de Boeing ont chuté de près de moitié au premier trimestre, et ses livraisons ont aussi nettement baissé, alors que l’avionneur américain doit faire face à l’interdiction de vol généralisée frappant son 737 MAX. Selon l’agence Reuters, reprenant les données de l’avionneur, les commandes nettes sont tombées à 95 avions sur le trimestre, contre 180 il y a un an. Boeing a précisé n’avoir enregistré aucune nouvelle commande pour son produit vedette, le MAX 8, en mars. Le groupe a livré 89 exemplaires de 737 au premier trimestre, contre 132 un an auparavant. Aussi, 11 MAX ont été livrés en mars, contre 26 en février, poursuit l’agence.