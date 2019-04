La Scotia prête au ralentissement

Toronto — Le patron de la Banque Scotia a minimisé mardi les voix qui prédisent des difficultés pour le secteur bancaire canadien et s’inquiètent du risque posé par le marché immobilier. Le chef de la direction, Brian Porter, a précisé que la banque soumettait régulièrement son portefeuille de 205 milliards de prêts hypothécaires à des examens. Ces simulations de crise s’appuient sur « des critères très rigoureux », tels qu’une augmentation de 600 points de base des taux d’intérêt et un énorme bond du taux de chômage. Le portefeuille de prêts hypothécaires, qui représente la plus grande catégorie d’actif au bilan de la Scotia, est assuré à 42 %.