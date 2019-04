Airbus se dote d’un nouveau patron

Photo: Fred Scheiber Associated Press

Paris — Guillaume Faury succédera mercredi à Tom Enders à la tête d’Airbus, ouvrant une nouvelle ère marquée par des défis industriels et commerciaux considérables et sous la menace de plusieurs enquêtes judiciaires. M. Faury va prendre les rênes d’un groupe solide. Airbus affiche un carnet de commandes qui lui offre une visibilité de près de dix ans avec plus de 7350 appareils à livrer. Guillaume Faury devra rasséréner un groupe déboussolé depuis de longs mois par une crise de gouvernance qui s’est traduite depuis 2018 par les départs de ses dirigeants historiques, dont son ex-numéro deux Fabrice Brégier, qui était censé succéder à Tom Enders.