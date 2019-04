QuadrigaCX fera officiellement faillite

Halifax — Embourbée dans un tourbillon de controverses depuis sa fermeture, QuadrigaCX, l’une des plus importantes plateformes de cryptomonnaies au Canada, a officiellement engagé une procédure de faillite. Cette décision, approuvée lundi par un juge de la Nouvelle-Écosse, marque un tournant pour les 115 000 utilisateurs à qui la société établie à Vancouver doit plus de 260 millions en numéraire et en cryptomonnaies. La plateforme a été fermée le 28 janvier, plus d’un mois après que son seul administrateur — Gerald Cotten, 30 ans, de Fall River, en Nouvelle-Écosse — est décédé lors d’un voyage à Jaipur, en Inde. Il était le seul employé de QuadrigaCX à connaître les codes d’accès cryptés pour accéder aux 190 millions en cryptomonnaies bloquées dans les portefeuilles numériques.