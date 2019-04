Le secteur pétrolier perdrait 12 500 emplois en 2019

Calgary — Le nombre d’emplois directs dans le secteur pétrolier et gazier canadien devrait chuter de plus de 12 000 cette année, selon les conclusions d’un nouveau rapport. La firme PetroLMI calcule que l’effectif de ce secteur devrait reculer à environ 173 300 personnes en 2019, soit une baisse de 23 % par rapport aux 226 500 personnes qui le composaient en 2014. Selon le rapport, le marché du travail dans le secteur pétrolier et gazier a rapidement diminué en 2015 et 2016, dans la foulée de l’effondrement des prix des produits de base, et est resté relativement stable en 2017 et 2018. Cette année, la menace vient de facteurs tels que la faiblesse du prix des produits de base, la baisse des dépenses en immobilisations et les incertitudes liées à la livraison du pétrole et du gaz sur le marché.