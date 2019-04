Dorel abolit des emplois en France

Photo: Dorel

La montréalaise Dorel va supprimer 129 postes sur ses sites de Cholet en France, soit plus du tiers de l’effectif, a-t-on appris lundi auprès des syndicats. « Il y aura certainement des licenciements secs », a déclaré à l’AFP Yannick Loger, secrétaire CFE-CGC du comité d’entreprise. Le plan social, annoncé par la direction la semaine dernière, prévoit ainsi la suppression totale du service de recherche et développement et du service informatique, selon la même source. Les deux sites choletais comptent 350 emplois, soit l’essentiel des effectifs français du groupe canadien, a-t-il précisé. D’après les syndicats, la direction a justifié ces suppressions de postes par la situation du marché français, plombé par les ventes d’occasion et l’arrivée de nouveaux concurrents asiatiques.