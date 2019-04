Les transferts vers les pays pauvres à un record

Washington — Les sommes transférées par des habitants d’un pays riche vers leur pays d’origine plus pauvre devraient atteindre 550 milliards de dollars américains en 2019 et devenir la principale source de financement extérieur des pays en développement, a indiqué la Banque mondiale lundi. L’institution a aussi confirmé que 2018 avait été une année record pour ces versements, qui sont souvent une source de revenus indispensable aux destinataires dans les pays en voie de développement, avec un montant de 529 milliards soit une hausse de 9,6 % sur un an. Au total, les transferts vers l’étranger entre particuliers, c’est-à-dire incluant ceux à destination des pays riches, se sont élevés à 689 milliards en 2018, contre 633 milliards un an plus tôt.