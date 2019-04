David Malpass officiellement président de la Banque mondiale

Photo: Brendan Smialowski Agence France-Presse

Washington — L’Américain David Malpass a été officiellement — et sans surprise — nommé président de la Banque mondiale et prendra ses fonctions mardi pour un mandat de cinq ans, a indiqué vendredi l’institution de développement dans un communiqué. M. Malpass, 63 ans, un fidèle soutien du président Donald Trump jusqu’ici sous-secrétaire au Trésor américain responsable des affaires internationales, a été « unanimement sélectionné » par le conseil d’administration de la Banque mondiale, dit le communiqué. Une règle tacite veut que la direction de l’institution revienne à un Américain, et celle du FMI à un Européen. M. Malpass était le seul candidat présenté.