Boeing réduit la production des 737 MAX

New York — Boeing a annoncé vendredi qu’il réduisait de près de 20 % la production de son avion 737 MAX, dont toute la flotte déjà en service est clouée au sol depuis plus de trois semaines. Elle va passer de 52 appareils par mois à 42. Le constructeur, désormais aux prises avec un problème de logistique à cause de l’accumulation d’avions qui sortent des chaînes d’assemblage qu’il ne peut plus livrer, est sur la sellette en raison du système anti-décrochage qui équipe le 737 MAX. Boeing a aussi annoncé vendredi qu’un comité établi par le conseil d’administration allait passer en revue les procédés de conception et de développement des appareils.