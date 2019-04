Goodfood creuse sa perte

Marché Goodfood a affiché jeudi une perte du deuxième trimestre plus de deux fois plus importante que celle réalisée à la même période l’an dernier, malgré une hausse de 133 % de ses revenus. Le spécialiste du prêt-à-cuisiner a inscrit une perte de 6,6 millions, soit 13 ¢ par action, pour son trimestre clos le 28 février, comparativement à une perte de 2,4 millions, ou 5 ¢ par action, au deuxième trimestre de l’exercice précédent. Goodfood a attribué cette situation à une hausse des frais de vente et des charges générales et administratives, ainsi qu’à l’amortissement. Ses produits ont cependant grimpé à 36,6 millions alors qu’ils avaient été de 15,7 millions un an plus tôt, surtout attribuable à une progression soutenue du nombre d’abonnés actifs, qui est passé de 61 000 à 159 000 entre les deux trimestres de comparaison.