Snapchat lance ses propres jeux vidéo

Los Angeles — Le réseau social Snapchat, très populaire chez les 13-24 ans, mais qui peine toujours à dégager des bénéfices depuis sa création en 2011, a annoncé jeudi le lancement de jeux vidéo multijoueurs exclusifs, accessibles directement sur son application, sans téléchargement. « L’amitié, c’est plus que les messages qu’on échange. C’est aussi les expériences que l’on partage », d’où l’idée de développer ces jeux vidéo pour téléphones intelligents, un marché de 77 milliards de dollars l’an dernier, a expliqué Will Wu, responsable des produits chez Snapchat. Les six jeux lancés jeudi par Snapchat permettent à plusieurs personnes, amies sur la messagerie, de jouer en temps réel tout en échangeant des messages écrits ou vocaux. Snapchat compte près de 190 millions d’abonnés actifs quotidiens.