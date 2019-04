Lufthansa étend ses activités à Montréal

Photo: Ted Aljibe Agence France-Presse

Lufthansa Technik agrandit son site de Montréal consacré à la maintenance et à la réparation de moteurs d’avion. L’entreprise allemande souhaite ainsi tripler sa capacité locale en services de réparation mobiles et prévoit de créer 50 emplois au sein de son usine de l’arrondissement de Dorval d’ici 2021. Lufthansa Technik possède quatre stations de réparation mobiles dans le monde ; en plus de Montréal, ses services sont disponibles à Tulsa (États-Unis), à Frankfurt (Allemagne) et à Shenzhen (Chine).