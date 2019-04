Contrat australien pour Bombardier

Bombardier Transport a annoncé mercredi la signature d’un contrat d’environ 340,4 millions $CAN avec le gouvernement du Queensland, en Australie, en vertu duquel il apportera des modifications aux trains de nouvelle génération ajoutés au réseau ferroviaire du sud-est de l’État. Le projet de trains de nouvelle génération, dont la valeur totale s’élève à 4,4 milliards $AUS (soit environ 4,2 milliards $CAN) a été octroyé à Qtectic, conglomérat dirigé par Bombardier Transport. Il porte sur la conception et la livraison de 75 nouveaux trains de passagers, la construction d’un nouveau centre de maintenance et 32 ans de services de maintenance.