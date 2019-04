Assurances: Canada Vie regroupe trois marques

Winnipeg — Trois marques canadiennes du domaine des assurances ont annoncé mercredi qu’elles s’unissent sous une seule marque, Canada Vie. Il s’agit de la Great-West, de la London Life et de la Compagnie d’assurance du Canada sur la vie. Paul Mahon, président et chef de la direction, croit que la fusion des compagnies sous une seule marque permettra d’offrir une expérience plus simple et unifiée aux clients, aux conseillers et aux consultants. La direction affirme que cette annonce n’a aucune incidence sur les emplois. Les plus de 11 000 employés continueront à travailler dans les centres principaux situés à Winnipeg, London, Toronto, Montréal et Regina.