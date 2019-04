La faillite pour QuadrigaCX

Halifax — Le contrôleur nommé par le tribunal pour enquêter sur la défunte plateforme de cryptomonnaie QuadrigaCX recommande de mettre en faillite l’entreprise insolvable. Ernst Young affirme que son enquête en cours pour recouvrer les 260 millions en argent et en cryptomonnaie dus à 115 000 utilisateurs pourrait être gérée plus efficacement sous la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. La plateforme de cryptomonnaie a cessé ses activités le 28 janvier, plus d’un mois après le décès subit de son jeune patron, Gerald Cotten, originaire de Fall River, en Nouvelle-Écosse, lors d’un voyage en Inde. Peu après l’annonce de son décès, des documents de cour ont révélé qu’il était le seul employé de QuadrigaCX à connaître les codes d’accès cryptés nécessaires pour accéder aux 190 millions en Bitcoins et en autres cryptomonnaies manquantes.