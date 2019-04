National achète au Royaume-Uni

La société de portefeuille et de gestion de cabinets de relations publiques Avenir Global, connue au Canada sous sa compagnie opérante le Cabinet de relations publiques National, a annoncé l’acquisition de la firme Hanover, du Royaume-Uni. Fondée à Londres en 1998, Hanover compte 163 employés à Londres, Bruxelles, Dublin, Dubaï et Abou Dhabi. Parmi ses clients figurent Goldman Sachs, Airbus, Microsoft, Apple, Warner Media et Tata Steel. Cette acquisition est la suite d’une série comprenant TMX Equicom (2015) et Octane (2018) au Canada, SHIFT Communications (2016) et Padilla (2018) aux États-Unis, Madano Partnership (2013) et Cherry (2018) en Europe. Avenir Global compte dorénavant 1000 employés dans 25 marchés. Avec des revenus annualisés de 225 millions, elle se hisse parmi les 15 plus grandes firmes de relations publiques au monde, peut-on lire dans le communiqué.