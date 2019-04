Hausse du bénéfice de La Baie

Toronto — Le bénéfice net de la Compagnie de la Baie d’Hudson s’est établi au quatrième trimestre du dernier exercice financier à 286 millions, ou 1,20 $ par action, comparativement à 84 millions, ou 39 ¢ par action, au trimestre correspondant de l’exercice précédent. D’autre part, les revenus du détaillant canadien ont reculé pendant la même période, de 3,05 milliards à 2,89 milliards. La compagnie fait toutefois observer que le 4e trimestre de l’exercice précédent avait été plus long d’une semaine. Les ventes des magasins comparables ont reculé de 1,4 %, mais elles ont progressé de 3,9 % pour la chaîne affiliée Saks Fifth Avenue. Elles ont baissé de 5,2 % dans les magasins La Baie. En février, la Compagnie a annoncé l’abandon de la bannière Déco Découverte et de ses 37 magasins au Canada. Elle a aussi estimé qu’elle fermerait 20 de ses magasins Saks Off Fifth aux États-Unis.