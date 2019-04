Relance de Dans un Jardin

La bannière québécoise de produits d’hygiène pour le corps Dans un Jardin devrait être en mesure de poursuivre ses activités grâce à une intervention du Groupe Marie Claire. Un réseau de 15 boutiques ainsi qu’un site de commerce électronique seront implantés. Les artisans de Dans un Jardin verront à concevoir un nouveau concept pour la bannière, qui sera élaboré à partir d’ingrédients naturels et de fragrances qui ont fait sa réputation. En novembre dernier, après 35 ans d’activités, Dans un Jardin et sa filiale de fabrication, Art de vivre fabrication, ont annoncé la fin de leurs opérations en raison de difficultés financières insurmontables. Dans un Jardin possédait 55 boutiques, en plus de son unité de fabrication établie à Boucherville, et quelque 600 points de vente au Canada.