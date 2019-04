La Caisse dans le sans-fil aux États-Unis

La Caisse de dépôt et placement du Québec a signé un accord en vue d’acquérir une participation de 30 % dans la société privée présente dans le sans-fil aux États-Unis. La Caisse n’a pas dévoilé le montant qu’elle investirait dans la principale filiale de Vertical Bridge Holdings, établie à Boca Raton, en Floride. Vertical Bridge possède, exploite et loue plus de 266 000 emplacements pouvant être utilisés pour des réseaux sans fil, notamment des tours, des toits, des panneaux d’affichage et d’autres emplacements. Elle utilisera l’investissement pour élargir son portefeuille de tours, de petites cellules, d’actifs immobiliers et d’autres infrastructures sans fil en vue du déploiement du réseau de cinquième génération.