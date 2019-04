Bombardier: 85 mises à pied à La Pocatière

Environ 85 travailleurs de l’usine de Bombardier Transport de La Pocatière seront mis à pied dans les prochaines semaines. Deux contrats se sont récemment terminés à La Pocatière, celui des voitures Azur du métro de Montréal, et celui des pièces primaires livrées à New York. Le président du Syndicat des employés de Bombardier La Pocatière-CSN, Claude Michaud, a rappelé que l’usine a récemment perdu trois contrats, dont ceux du Réseau express métropolitain et de l’Agence métropolitaine de transport. Il déplore que le gouvernement n’ait pas imposé un minimum de 25 % de contenu local sur ces contrats.