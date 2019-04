CO2 Solutions réduit ses activités

Le conseil d’administration de CO2 Solutions a créé un comité spécial pour analyser ses « options stratégiques » et réduit ses activités « jusqu’à ce que la situation financière de la société permette de les reprendre ». Spécialisée dans des projets de capture du carbone grâce à des enzymes, la compagnie se trouve encore à ses premières étapes de commercialisation, selon son dernier rapport de gestion, et donc n’a pas « encore généré de revenus importants ». La compagnie dirige le projet Valorisation Carbone Québec, appuyé par un engagement maximal de 22,5 millions de la part du gouvernement québécois. Parmi ses partenaires figurent Suncor et Total, alors qu’Hydro-Québec est un fournisseur de services.