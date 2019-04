Hydro One annonce le départ de deux de ses dirigeants

Toronto — Hydro One a annoncé lundi le départ de son chef de l’exploitation et de celui des affaires juridiques. Ces deux départs font suite à l’annonce, la semaine dernière, disant que le vice-président directeur des activités de BC Hydro and Power Authority, Mark Poweska, deviendra président et chef de la direction de Hydro One au début du mois de mai 2019. L’ancien chef de la direction de Hydro One, Mayo Schmidt, a quitté son poste pour prendre sa retraite. Le premier ministre ontarien, Doug Ford, avait fait campagne sur une promesse de licencier M. Mayo Schmidt, qu’il a surnommé « l’homme de six millions de dollars » en raison de sa rémunération.