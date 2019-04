L’économie toujours plus morose en Italie

Milan — Croissance nulle voire récession cette année, chômage en hausse : la situation économique de l’Italie apparaît toujours plus morose, accentuant la pression sur la coalitionpopuliste au pouvoir. « Nous sommes devant un ralentissement général dans toute l’Europe et en Italie : en 2019, on se dirige vers [une croissance] zéro », a reconnu dimanche le ministre italien de l’Économie, Giovanni Tria. Un revirement alors qu’il affirmait encore il y a quelques jours que la troisième économie de la zone euro atteindrait une croissance de 1 %, en dépit de tous les pronostics en cours. L’Italie est entrée en récession au second semestre 2018, marqué par un recul de son PIB de 0,1 % tant au troisième qu’au quatrième trimestre.