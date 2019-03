Discussions «franches» à Pékin avant une nouvelle ronde à Washington

Washington — Les discussions commerciales entre la Chine et les États-Unis, qui se sont achevées vendredi à Pékin, ont été « franches et constructives », selon la Maison-Blanche, avant une nouvelle session à Washington la semaine prochaine pour tenter de mettre fin aux différends entre les deux pays. « Les deux parties ont continué à faire des progrès au cours de discussions franches et constructives sur les négociations et les importantes étapes à suivre », a souligné la Maison-Blanche dans un bref communiqué. La télévision nationale chinoise CCTV a pour sa part indiqué « que les deux parties avaient discuté le texte de l’accord et fait de nouveaux progrès », mais sans élaborer. Les négociations reprendront à Washington le 3 avril et la délégation chinoise sera menée une nouvelle fois par Liu He, véritable chef d’orchestre de l’économie chinoise et négociateur en chef. Le scénario des rencontres, alternativement à Pékin et à Washington, est bien rodé depuis le début de cette année avec la reprise de véritables négociations entre les première et deuxième économies du monde.Mais les deux pays tardent à sceller un accord.