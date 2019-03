Rebond surprise de la croissance économique au Canada

L’économie canadienne a surpris par sa vitalité en début d’année. Clouant apparemment le bec, au moins pour un temps, aux oiseaux de mauvais augure qui parlaient de récession.

Le produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté de 0,3 % en janvier au Canada, effaçant d’un seul coup les baisses enregistrées les deux mois précédents, a rapporté vendredi Statistique Canada. Accueilli comme une surprise pour les prévisionnistes, ce regain de vigueur « a été généralisé, des hausses ayant été observées dans 18 des 20 secteurs d’activité » étudiés, a rapporté l’agence fédérale.

La croissance a particulièrement profité d’un important rebond du secteur manufacturier (+1,5 %) ainsi que du secteur de la construction (+ 1,9 %), qui en était rendu, avant cela, à sept mois de baisse consécutifs.

Les secteurs de l’extraction minière et de l’extraction du pétrole et gaz ont été les seuls à reculer pour un 5e mois de suite, le premier cédant 4 % et l’autre, 2,6 %. L’extraction des sables bitumineux a perdu un peu plus de 4 % « en partie en raison de l’imposition par le gouvernement de l’Alberta d’une réduction temporaire de la production de pétrole à compter de janvier », a expliqué dans son communiqué Statistique Canada.

« Wow ! Quelle surprise », s’est exclamé dans une analyse l’économiste à la Banque TD, Brian DePratto, qui admet qu’on s’attendait à ce que la décision d’Edmonton de réduire l’offre de pétrole albertain pour en faire remonter le prix pèse beaucoup plus lourdement sur la croissance canadienne.

« Le pire devrait [maintenant] être passé pour le secteur de l’énergie », estime son collègue de la Banque Royale, Josh Nye.

« Les rumeurs d’une récession imminente […] qui abondent dans les médias ces derniers temps semblent prématurées », a renchéri Krishen Rangasamy, de la Banque Nationale. En fait, la croissance en janvier se révèle « l’expansion la plus généralisée depuis mai dernier ».

Même si, comme on le croit, l’économie a connu un passage à vide les deux mois suivants en raison notamment des grands froids de février et du ralentissement du marché immobilier, le premier trimestre de l’année devrait afficher une croissance deux fois plus forte qu’on le prévoyait.

« Au bout du compte, ce résultat ne change toutefois pas beaucoup le portrait général de l’économie canadienne », estime Benoit P. Durocher, du Mouvement Desjardins. « De nombreuses incertitudes sont encore présentes et les projections de croissance pour les prochains mois restent très modérées. » Aussi, le statu quo des taux d’intérêt de la Banque du Canada « pourrait se prolonger encore très longtemps, soit jusqu’à l’an prochain ».